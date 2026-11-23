Tyska jätten Thyssenkrupp går in i två e-metanolprojekt i Umeå och Örnsköldsvik, rapporterar TT.

Projekten handlar om att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan omvandla den, tillsammans med vätgas, till e-metanol.

I Örnsköldsviks fall ledde energibolaget Ørsted ett projekt som avbröts 2024. Sedan letade projektbolaget Liquid Wind en ny samarbetspartner, men gick i konkurs.

– Det är tredje gången gillt. Men det känns tryggt med den nya aktören, det är ett tungt namn som står bakom investeringen, säger Patric Leonhed vid Övik Energi, till TT.