”Tredje gången gillt” – projekt för e-metanol kan räddas
Tyska jätten Thyssenkrupp går in i två e-metanolprojekt i Umeå och Örnsköldsvik, rapporterar TT.
Projekten handlar om att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan omvandla den, tillsammans med vätgas, till e-metanol.
I Örnsköldsviks fall ledde energibolaget Ørsted ett projekt som avbröts 2024. Sedan letade projektbolaget Liquid Wind en ny samarbetspartner, men gick i konkurs.
– Det är tredje gången gillt. Men det känns tryggt med den nya aktören, det är ett tungt namn som står bakom investeringen, säger Patric Leonhed vid Övik Energi, till TT.
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