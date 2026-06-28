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Den republikanska senatorn Bill Cassidy. (J. Scott Applewhite /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Topprepublikan: ”Trump beter sig som om kongressen är ett bihang”

Av Hedda Hallsenius
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Frustrationen växer mot USA:s president Donald Trump – även inom det egna partiet. Den republikanske senatorn Bill Cassidy säger till CBS News att han är osäker på om Trump förstår att kongressen är självständig från presidenten.

– Ibland beter han sig som om kongressen är ett bihang. Ibland beter sig också kongressen som om den vore ett bihang, säger han.

Tidigare i veckan röstade representanthuset och senaten igenom ett beslut om att Trump måste pausa USA:s militära insatser mot Iran. Cassidy var en av den handfull republikaner som röstade för.

Presidenten kallade beslutet för ”dåligt tajmat och meningslöst”. Dagen därpå bad han kongressen om motsvarande nästan 850 miljarder kronor till ”brådskande behov” kopplade till Irankriget.

Läs hela intervjun här
CBS News
Cassidy röstade även för att fälla Trump för sin roll i stormningen av Kapitolium 6 januari 2021
www.politico.com
Kongressens beslut är till stor del symboliskt – inte juridiskt bindande
BBC
Cassidy: Trump skällde ut oss efter omröstningen
BBC
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