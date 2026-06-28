Topprepublikan: ”Trump beter sig som om kongressen är ett bihang”

Frustrationen växer mot USA:s president Donald Trump – även inom det egna partiet. Den republikanske senatorn Bill Cassidy säger till CBS News att han är osäker på om Trump förstår att kongressen är självständig från presidenten.

– Ibland beter han sig som om kongressen är ett bihang. Ibland beter sig också kongressen som om den vore ett bihang, säger han.

Tidigare i veckan röstade representanthuset och senaten igenom ett beslut om att Trump måste pausa USA:s militära insatser mot Iran. Cassidy var en av den handfull republikaner som röstade för.

Presidenten kallade beslutet för ”dåligt tajmat och meningslöst”. Dagen därpå bad han kongressen om motsvarande nästan 850 miljarder kronor till ”brådskande behov” kopplade till Irankriget.