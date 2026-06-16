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Donald Trump med Fifas generalsekreterare och VM-pokalen i Vita huset. (Jacquelyn Martin / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Trump bryter traditionen – vill räcka över VM-pokalen

Av Anders Hovne
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Den amerikanske presidenten Donald Trump tänker personligen lämna över pokalen till vinnaren av VM-finalen, rapporterar Talksport.

Därmed kommer han att frångå den vanliga ordningen, som innebär att en spelare ur det vinnande laget hämtar pokalen från en piedestal och tar den med sig till resten av laget.

Presidenten ska också ha för avsikt att stanna kvar på podiet och fira med det vinnande laget, på samma sätt som han gjorde efter finalen i klubblags-VM förra året.

Till skillnad från den gången ska Fifa nu på förhand ha gett Trump klartecken.

Mexikanska och kanadensiska representanter har bjudits in att vara med under ceremonin
talksport.com
Under klubblags-VM skapade Trumps tilltag märkbar förvåning
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