Renard tar över Tunisien efter Sveriges överkörning

Det blir 57-årige Hervé Renard som tar över Tunisiens landslag sedan förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken efter premiärförlusten mot Sverige med 5-1, skriver flera medier. Renard har tidigare basat över Saudiarabien och lett det franska damlandslaget.

Lamouchis tid som förbundskapten blev bara fem matcher lång och beslutet att sparka honom under pågående VM väcker förvåning i det svenska laget.

– Jag blev väldigt chockad när jag fick höra det, men det kan inte vi lägga någon större vikt vid. Vi spelar för att vinna matchen och vad som händer efter kan inte vi påverka, säger Mattias Svanberg, en av de svenska målskyttarna, till DN.