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Mehdi Torabi signerar en supporters VM-tröja. (Khalil Hamra /AP/TT)
Fotbolls-VMMästerskapet

Visumproblem för iranske Mehdi Torabi – kan missa VM

Av Ebba Örn
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Den iranske landslagsspelaren Mehdi Torabis världsmästerskap kan vara hotat av visumproblem, rapporterar AFP med hänvisning till statsstyrda nyhetsbyrån Irna.

Torabi ska bara ha beviljats engångsvisum till USA och ser i nuläget inte ut att få återvända till USA. Den iranska landslagstruppen var tvungna att återvända till basen i Mexiko efter 2–2-premiären mot Nya Zeeland i Los Angeles. På söndag reser fotbollslaget tillbaka till staden för att möta Belgien, men i nuläget ser det alltså ut som att det blir utan Torabi.

Irans förbundsordförande Mehdi Taj uppges vara i kontakt med Fifa. Varken fotbollsförbundet eller USA har kommenterat uppgifterna.

Resten av laget ska ha beviljats visum för flera inresor
TT
Det är inte den iranska truppens första visumproblem
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