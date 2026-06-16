Visumproblem för iranske Mehdi Torabi – kan missa VM

Den iranske landslagsspelaren Mehdi Torabis världsmästerskap kan vara hotat av visumproblem, rapporterar AFP med hänvisning till statsstyrda nyhetsbyrån Irna.

Torabi ska bara ha beviljats engångsvisum till USA och ser i nuläget inte ut att få återvända till USA. Den iranska landslagstruppen var tvungna att återvända till basen i Mexiko efter 2–2-premiären mot Nya Zeeland i Los Angeles. På söndag reser fotbollslaget tillbaka till staden för att möta Belgien, men i nuläget ser det alltså ut som att det blir utan Torabi.

Irans förbundsordförande Mehdi Taj uppges vara i kontakt med Fifa. Varken fotbollsförbundet eller USA har kommenterat uppgifterna.