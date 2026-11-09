Donald Trump ”förbluffades” över Jensen Huangs otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion, säger han enligt Reuters.

– Jag vet att FBI tittar på det. Jag tror han kommer klara sig bra, fortsätter han.

Presidenten tillägger att Huang sagt till honom att han inte visste att kvinnan var spion, och att han tror på honom.

Sedan de träffades i fjol har Nvidia-vd:n varit en av Trumps närmaste allierade i den amerikanska techvärlden. Han har flera gånger uttryckt stöd för administrationens politik.

Trump säger att han känner Huang väl och kallar honom ”en mycket ärbar man”.