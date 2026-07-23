Trump inför nya globala tullar – de gamla går ut

Donald Trump inför nya importtullar på 60 handelspartners, däribland EU, rapporterar amerikanska medier. Tullsatsen blir tio till 12,5 procent på totalt över 80 länder. För EU:s del blir de tio procent.

De tioprocentiga tullar som är på plats sedan tidigare går ut på fredagen efter att Högsta domstolen satt en tidsfrist för dem.

Den här gången motiveras tullarna med att USA:s handelspartners inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkats med tvångsarbete.

– USA har haft ett importförbud mot tvångsarbete i nästan ett århundrade, och tillämpar det strikt. Det är dags att våra handelspartners gör detsamma, säger USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer enligt AP.