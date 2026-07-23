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Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Trump inför nya globala tullar – de gamla går ut

Av Joel Malmén
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Donald Trump inför nya importtullar på 60 handelspartners, däribland EU, rapporterar amerikanska medier. Tullsatsen blir tio till 12,5 procent på totalt över 80 länder. För EU:s del blir de tio procent.

De tioprocentiga tullar som är på plats sedan tidigare går ut på fredagen efter att Högsta domstolen satt en tidsfrist för dem.

Den här gången motiveras tullarna med att USA:s handelspartners inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkats med tvångsarbete.

– USA har haft ett importförbud mot tvångsarbete i nästan ett århundrade, och tillämpar det strikt. Det är dags att våra handelspartners gör detsamma, säger USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer enligt AP.

Trumps tullstrategi har stött på patrull i domstolarna
CNBC
Har nyligen infört nya tullar mot Kanada och Brasilien
NY Times  · Ofta betalvägg
Ännu fler tullar sannolikt på väg
AP  · Ofta betalvägg
US unveils new tariffs on 60 partners as Trump rebuilds trade agenda
AFP  · Ofta betalvägg
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