ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
USA:s president Donald Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Trumps tullpolitik

Trumps administration betalar tillbaka 100 tull-miljarder

Av Tea Oscarsson
Publicerad:

Donald Trumps tullar som infördes förra året har ogiltigförklarats av USA:s högsta domstol och ska betalas tillbaka. Nu ska 100 miljarder delas ut till de amerikanska importörerna som fick stå för tull-notan, enligt officiella dokument.

Det motsvarar omkring 60 procent av alla tullintäkter som staten kammade in under tiden med kraftigt höjda tullar, rapporterar flera medier. Fortfarande återstår omkring 29 miljarder dollar som staten kan bli återbetalningsskyldig till efter fortsatt granskning.

En del av de stora bolagen har redan anmält sig och fått tillbaka pengar
BBC
Donald Trump har reagerat med ilska över beslutet men säger att det finns nya sätt att ta in tullar
CNBC
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen