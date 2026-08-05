Trumps administration betalar tillbaka 100 tull-miljarder

Donald Trumps tullar som infördes förra året har ogiltigförklarats av USA:s högsta domstol och ska betalas tillbaka. Nu ska 100 miljarder delas ut till de amerikanska importörerna som fick stå för tull-notan, enligt officiella dokument.

Det motsvarar omkring 60 procent av alla tullintäkter som staten kammade in under tiden med kraftigt höjda tullar, rapporterar flera medier. Fortfarande återstår omkring 29 miljarder dollar som staten kan bli återbetalningsskyldig till efter fortsatt granskning.