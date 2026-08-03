Hälften av USA:s delstater stämmer administrationen för tullar

Hälften av USA:s delstater väljer att stämma Donald Trumps administration för det senaste hotet att införa handelstullar, rapporterar flera medier.

– Efter att ha förlorat i Högsta domstolen försöker administrationen återigen, olagligt, höja skatterna för familjer och företagare med en ny omgång av tullar, säger Letitia James, chefsjurist i delstaten New York, enligt TT.

De tidigare importtullarna mot 59 länder och EU ogiltigförklarades i USA:s högsta domstol.