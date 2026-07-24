EU ifrågasätter Trumps nya tullar

EU:s utrikeschef Kaja Kallas ifrågasätter Washingtons motiv för att införa nya tullar på europeiska varor. Hon menar att anklagelserna om brister i unionens kontroll av tvångsarbete är ogrundade. Det skriver Reuters.

På ett möte i Manilla sa Kallas att EU:s arbetsrättslagar är klart bättre än USA:s på flera punkter och att beslutet om nya tullar därmed är ogrundat.

– Vi hade ett avtal med Amerika och vi har hållit det avtalet, sa Kallas.

EU kommer nu söka klargöranden från USA.