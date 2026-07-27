Experter om tullarna: ”Måste räkna med lägre tillväxt”

Donald Trumps nya tullar införs i ett helt annat läge för världsekonomin än tidigare och riskerar att bli en långsiktig broms för den globala tillväxten, säger experter till CNBC.

De visar inte bara att USA har beslutat sig för att hålla fast vid tullarna, utan införs också mitt under en global energichock med växande flaskhalsar i leveranskedjorna.

– För marknaden är slutsatsen tydlig: Vi måste positionera oss för en miljö med låg tillväxt och hög inflation, säger CG Asset Managements Emma Moriarty till CNBC.

Eburys strateg Matthew Ryan bedömer att marknaden kan börja se tullarna som ett strukturellt hinder för tillväxten.

I torsdags meddelade Trump att nya importtullar på 10-12,5 procent införs mot över 80 länder, eftersom de gamla tullarna löpte ut.