ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Containerhamn i Long Beach, Kalifornien, tidigare i år. (Damian Dovarganes /AP/TT / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

Experter om tullarna: ”Måste räkna med lägre tillväxt”

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Donald Trumps nya tullar införs i ett helt annat läge för världsekonomin än tidigare och riskerar att bli en långsiktig broms för den globala tillväxten, säger experter till CNBC.

De visar inte bara att USA har beslutat sig för att hålla fast vid tullarna, utan införs också mitt under en global energichock med växande flaskhalsar i leveranskedjorna.

– För marknaden är slutsatsen tydlig: Vi måste positionera oss för en miljö med låg tillväxt och hög inflation, säger CG Asset Managements Emma Moriarty till CNBC.

Eburys strateg Matthew Ryan bedömer att marknaden kan börja se tullarna som ett strukturellt hinder för tillväxten.

I torsdags meddelade Trump att nya importtullar på 10-12,5 procent införs mot över 80 länder, eftersom de gamla tullarna löpte ut.

Förvaltare: Verkar ha anpassat sig till juridiska begränsningarna hos de förra tullarna
CNBC

Läs också

EU ifrågasätter Trumps nya tullar (24 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump inför nya globala tullar – de gamla går ut (23 juli)
CNBC
Har nyligen infört nya tullar mot Kanada och Brasilien (23 juli)
NY Times  · Ofta betalvägg
Ännu fler tullar sannolikt på väg (23 juli)
AP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Tullkrisen Trumps tullpolitikDonald TrumpUSANordamerika Amerikansk politikInternationell handelHandel & tjänsterAmerikansk ekonomi