Donald Trump medger att Irankriget varit en bidragande orsak till de republikanska nederlagen i mellanårsvalet men tycker att det har varit värt det. Det skriver Reuters.

Trump menar att han inte har haft något annat val än att attackera Iran.

– På lång sikt är det den enda lösningen. Man kan inte låta Iran skaffa kärnvapen, säger han enligt CNN.

Vicepresident JD Vance skrev i ett inlägg på X att förlusterna i representanthuset och senaten beror på kriget, vilket Trump menar stämmer ”till stor del”. Han säger att det bland annat drivit upp priserna på drivmedel.