Hegseth tillsammans med sin hustru under ett halloween-evenemang i Washington, 29 oktober.

Donald Trump överväger att sparka försvarsminister Pete Hegseth och har frågat sina rådgivare om huruvida han bör ersättas eller ej, uppger källor för CBS News.

Något definitivt beslut har inte fattats, men en källa säger att Florida-guvernören Ron DeSantis är ett möjligt alternativ. Uppgifterna förnekas av Trump.

Irankriget och dess effekter har pekats ut som en av de främsta anledningarna till Republikanernas fiasko i mellanårsvalet, och det faktum att Demokraterna tar kontroll över båda kamrarna ökar sannolikheten för att de kommer försöka ställa Hegseth inför riksrätt.