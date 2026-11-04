Vicepresident JD Vance skyller Republikanernas valresultat på Irankriget.

”Alla vet varför vi förlorade”, skriver han på X.

I sitt inlägg skriver Vance att problemet inte är valdeltagandet, utan att många som röstade på Donald Trump i valet 2024 röstade på Demokraterna i mellanårsvalet.

Vance säger att han frågat sådana väljare vad som skulle krävas för att de skulle komma tillbaka till Republikanerna. Svaren var att avsluta kriget, att fokusera på levnadskostnaderna, att ”sätta USA först” och att ändra USA:s förhållande till Israel.