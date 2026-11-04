Ledarskribenter på konservativa tidningar sågar Donald Trump, Vita huset och Republikanerna efter det svidande nederlaget i mellanårsvalet. Washington Examiners ledarredaktion skriver att det knappast var oväntat och anser att Donald Trump visat omotiverat högt självförtroende sedan tillträdet, bland annat genom sina omfattande tullar.

Det har lett till höga kostnader för bland annat jordbrukare och biltillverkare i viktiga delstater, skriver de. Skribenterna anser att Trump visat tecken på ”hybris” genom sina ställningstaganden i primärvalen, till exempel i Texas där han ratade John Cornyn med påståendet att senatorn är illojal.

”Trump riskerade en senatsplats för personlig hämnd.”

Dan McLaughlin på National Review tycker att vicepresidenten JD Vance gör det lätt för sig när han förklarar valfiaskot med Irankriget utan att samtidigt nämna att Donald Trump inte lyckats sälja in kriget till allmänheten.

McLaughlin skriver även att Trumps förtroendesiffror är högre när det gäller utrikespolitiken än ekonomin, och att det inte går att bortse från tullarnas effekter.

”Tanken om att kriget är hela problemet, och att det inte finns några andra lärdomar att dra, är rent nonsens.”