Donald Trump hotar med att släppa loss ”enorma krafter” om Demokraterna vinner majoritet i kongressen, säger han till CBS News.

– Jag har den ultimata makten: vetorätten, säger han, och kallar sig ”herr veto”.

På det sättet hoppas han kunna tvinga Demokraterna till politiska kompromisser.

– Historiskt sett lägger man veto i några månader, sedan kommer de och säger ”vi måste komma överens”, säger han.

Enligt källor nära Trump har djupa diskussioner förts i Vita huset de senaste veckorna om hur administrationen ska kunna få igenom sin politik på områden som migration och handel även med demokratisk majoritet i kongressen.