Trump: Kan släppa loss mina enorma vetokrafter
Donald Trump hotar med att släppa loss ”enorma krafter” om Demokraterna vinner majoritet i kongressen, säger han till CBS News.
– Jag har den ultimata makten: vetorätten, säger han, och kallar sig ”herr veto”.
På det sättet hoppas han kunna tvinga Demokraterna till politiska kompromisser.
– Historiskt sett lägger man veto i några månader, sedan kommer de och säger ”vi måste komma överens”, säger han.
Enligt källor nära Trump har djupa diskussioner förts i Vita huset de senaste veckorna om hur administrationen ska kunna få igenom sin politik på områden som migration och handel även med demokratisk majoritet i kongressen.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.