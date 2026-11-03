Siffermissen: Beställde 100 valsedlar – inte 100 000
En av vallokalerna i Kansas fick slut på valsedlar redan efter en timme, rapporterar CNN. Det berodde på ett administrativt misstag som gjorde att det beställdes 100 valsedlar i stället för 100 000.
Redan klockan 8 på morgonen lokal tid stoppades röstningen i väntan på fler valsedlar. Delstatens valchef Bryan Caskey säger att en del väljare valde att lämna, men att missen enbart har påverkat ett tiotal personer.
Senare på tisdagen har de som påverkats haft möjlighet att komma tillbaka till vallokalen.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.