En av vallokalerna i Kansas fick slut på valsedlar redan efter en timme, rapporterar CNN. Det berodde på ett administrativt misstag som gjorde att det beställdes 100 valsedlar i stället för 100 000.

Redan klockan 8 på morgonen lokal tid stoppades röstningen i väntan på fler valsedlar. Delstatens valchef Bryan Caskey säger att en del väljare valde att lämna, men att missen enbart har påverkat ett tiotal personer.

Senare på tisdagen har de som påverkats haft möjlighet att komma tillbaka till vallokalen.