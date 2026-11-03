Ett mindre valdistrikt och fyra delstater kan ge en fingervisning om hur mellanårsvalet i USA kommer att gå, skriver Amber Phillips i en analys för Washington Post.

Hon tycker att det finns anledning att hålla ett öga på ett av distrikten i Kentucky, där Demokraternas Zach Dembo ser ut att kunna vinna en plats i representanthuset trots att det är ett starkt Trump-fäste.

Phillips lyfter även senatsvalen i nyckelstaterna Ohio, Michigan och Maine, samt guvernörsvalet i Iowa som särskilt viktiga.

SR-korrespondenten Ginna Lindberg tycker att Virginias andra kongressdistrikt är särskilt intressant. Där har demokraten Elaine Luria möjlighet att besegra republikanen Jen Kiggans.

– Skulle den flippa tydligt till Demokraterna, då kan man se det som en temperaturmätare på att det nog blir en bra kväll ur Demokraternas synvinkel

BBC:s Anthony Zurcher skriver att det krävs mycket för att valnatten inte ska sluta i republikanskt nederlag. Opinionsmätningarna måste ha slagit fel, republikanska väljare måste ge sig ut i oväntat stora nummer, och väljargrupper som tycks ha svikit Trump måste till slut ha ändrat sig igen.

Han ser det inte som otänkbart att Republikanerna förlorar representanthuset men behåller kontrollen i senaten.

”Resultatet skulle bli en splittrad kongress – och det är ett recept för politiskt dödläge.”