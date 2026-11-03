Analyser: Fem platser kan visa åt vilket håll det lutar
Ett mindre valdistrikt och fyra delstater kan ge en fingervisning om hur mellanårsvalet i USA kommer att gå, skriver Amber Phillips i en analys för Washington Post.
Hon tycker att det finns anledning att hålla ett öga på ett av distrikten i Kentucky, där Demokraternas Zach Dembo ser ut att kunna vinna en plats i representanthuset trots att det är ett starkt Trump-fäste.
Phillips lyfter även senatsvalen i nyckelstaterna Ohio, Michigan och Maine, samt guvernörsvalet i Iowa som särskilt viktiga.
SR-korrespondenten Ginna Lindberg tycker att Virginias andra kongressdistrikt är särskilt intressant. Där har demokraten Elaine Luria möjlighet att besegra republikanen Jen Kiggans.
– Skulle den flippa tydligt till Demokraterna, då kan man se det som en temperaturmätare på att det nog blir en bra kväll ur Demokraternas synvinkel
BBC:s Anthony Zurcher skriver att det krävs mycket för att valnatten inte ska sluta i republikanskt nederlag. Opinionsmätningarna måste ha slagit fel, republikanska väljare måste ge sig ut i oväntat stora nummer, och väljargrupper som tycks ha svikit Trump måste till slut ha ändrat sig igen.
Han ser det inte som otänkbart att Republikanerna förlorar representanthuset men behåller kontrollen i senaten.
”Resultatet skulle bli en splittrad kongress – och det är ett recept för politiskt dödläge.”
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.