Efter flera prognoser om tydliga demokratiska segrar kommenterar Donald Trump valresultatet för första gången. I ett samtal med Fox News medger Trump att resultatet överraskar honom.

– Demokraterna kommer att lägga fram helt vansinniga förslag, och jag kommer att lägga veto, säger han.

Presidenten har också publicerat en bild på en röd keps med texten ”veto”. Han har tidigare kallat sig själv för ”herr veto” och hotat att släppa loss ”enorma krafter” om Demokraterna tar kontroll över kongressen.

Samtidigt angriper han Texas guvernör Greg Abbott, som han kallar en Rino (republikan bara till namnet).

”Om han inte hade blivit det skulle han inte ha förlorat.”

Trump sa tidigare i natt, innan resultatet för senaten stod klart, att han kommer att acceptera resultatet och ser fram emot att samarbeta med Demokraterna.