Donald Trump väntas inom kort besluta om USA ska återuppta storskaliga attacker mot Iran, rapporterar Axios. Uttalandet kommer efter ett möte med presidentens säkerhetsrådgivare på torsdagen.

– Jag vill helst slippa förstöra resten av landet, men jag kanske måste. Ni får snart veta, säger Trump.

Samtidigt pågår intensiva diplomatiska försök att nå en uppgörelse. Bland alternativen som Trump har på bordet finns fortsatt ekonomisk press mot Iran och ett avtal som innebär stora eftergifter från USA:s sida.