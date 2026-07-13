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AI-kapplöpningenOmni förklarar

Trump säger nej till AI-regler – men låter staten testa modellerna

(Alex Brandon /AP/TT / AP)

Trump lovade att släppa AI fri från regleringar. Ändå granskas de mest avancerade modellerna av amerikanska myndigheter före lansering – så fungerar kontrollerna.

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