AI-kapplöpningen • Omni förklarar
Trump säger nej till AI-regler – men låter staten testa modellerna
Trump lovade att släppa AI fri från regleringar. Ändå granskas de mest avancerade modellerna av amerikanska myndigheter före lansering – så fungerar kontrollerna.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen