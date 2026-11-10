Kvinnor skriver på en iransk robot på ett av revolutionsgardets museer.

Irankriget är ”effektivt över”. Det säger president Donald Trump efter ett möte med medlarlandet Qatars premiärminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin al-Thani i Washington.

– Just nu verkar det inte vara nödvändigt att agera militärt, men vi är laddade och redo att köra om det skulle behövas, säger Trump enligt Al Jazeera.

Enligt AP är det uttalandet ett av presidentens tydligaste ställningstaganden mot nya attacker hittills. Däremot finns det inte mycket som tyder på att USA är på väg att minska sin militära närvaro i Irans närområde.