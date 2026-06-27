Trumps ”fredsråd” ska ge sig självt rättslig immunitet
Det så kallade fredsråd som Donald Trump upprättat för att bland annat styra Gaza planerar att ge sig självt rättslig immunitet, enligt dokument som The Guardian tagit del av.
Enligt dokumenten ska fredsrådet även ha rätten att erhålla allmän egendom i Gaza gratis.
Medlemmar i fredsrådet ska alltså bli immuna från att bli gripna, frihetsberövade eller lagförda av domstolar eller andra instanser i Gaza. En persons immunitet ska kunna hävas av Donald Trump med majoritetsstöd från rådet.
Enligt jurister är det oklart hur fredsrådets personal, inklusive soldater och entreprenörer, ska kunna hållas ansvariga vid till exempel skjutningar eller olyckor som involverar Gazabor.
Fredsrådet tillbakavisar uppgifterna och säger att rådet kommer att se till att all personal följer lagen.
Fredsrådet — det gäller saken
- Donald Trump lanserade i januari 2026 ett nytt ”fredsråd” med syfte att skapa global fred, där över 60 länder, inklusive Sverige, bjöds in.
- Rådet har kritiserats för att koncentrera makten hos Trump själv och kräver en miljard dollar för permanent medlemskap, vilket väckt skepsis i Europa och fått flera länder att tacka nej.
- Vid invigningen i Davos skrev bland andra Ungerns Viktor Orbán och Argentinas Javier Milei under, medan Sverige, Frankrike, Norge och Storbritannien avböjde deltagande.
- Rådet höll sitt första möte i februari 2026 med fokus på Gaza, men flera medlemsländer har inte betalat utlovade bidrag och rådet rapporteras ha brist på pengar.
- USA planerar en FN-godkänd militärbas i Gaza med 5 000 soldater från rådets medlemsländer, men genomförandet försvåras av finansieringsproblem och uteblivna bidrag.