Trumps ”fredsråd” ska ge sig självt rättslig immunitet

Det så kallade fredsråd som Donald Trump upprättat för att bland annat styra Gaza planerar att ge sig självt rättslig immunitet, enligt dokument som The Guardian tagit del av.

Enligt dokumenten ska fredsrådet även ha rätten att erhålla allmän egendom i Gaza gratis.

Medlemmar i fredsrådet ska alltså bli immuna från att bli gripna, frihetsberövade eller lagförda av domstolar eller andra instanser i Gaza. En persons immunitet ska kunna hävas av Donald Trump med majoritetsstöd från rådet.

Enligt jurister är det oklart hur fredsrådets personal, inklusive soldater och entreprenörer, ska kunna hållas ansvariga vid till exempel skjutningar eller olyckor som involverar Gazabor.

Fredsrådet tillbakavisar uppgifterna och säger att rådet kommer att se till att all personal följer lagen.