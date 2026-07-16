Trumps ”fredsråd” släpper plan om Gazas upprustning
Den plan för Gazas återuppbyggnad som Donald Trumps så kallade fredsråd ritade upp har krympt dramatiskt, rapporterar The Guardian.
Fredsrådet presenterade i januari en plan som inkluderade strandhotell, skyskrapor och över hundra tusen nybyggda hus. Nu är det enda som är kvar av planen ett litet pilotprojekt i den södra delen av Gazaremsan.
Projektet är tänkt att inledas i slutet av året, enligt källor. Det kommer att innehålla ett tillfälligt läger för en bråkdel av Gazas två miljoner invånare, samt en palestinsk administration, polisstyrka och en liten internationell säkerhetsstyrka.
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