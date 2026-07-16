Trumps ”fredsråd” släpper plan om Gazas upprustning

Bilden är tagen i Gaza stad i början av juli.

Den plan för Gazas återuppbyggnad som Donald Trumps så kallade fredsråd ritade upp har krympt dramatiskt, rapporterar The Guardian.

Fredsrådet presenterade i januari en plan som inkluderade strandhotell, skyskrapor och över hundra tusen nybyggda hus. Nu är det enda som är kvar av planen ett litet pilotprojekt i den södra delen av Gazaremsan.

Projektet är tänkt att inledas i slutet av året, enligt källor. Det kommer att innehålla ett tillfälligt läger för en bråkdel av Gazas två miljoner invånare, samt en palestinsk administration, polisstyrka och en liten internationell säkerhetsstyrka.