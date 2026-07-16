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Bilden är tagen i Gaza stad i början av juli. (Jehad Alshrafi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredsrådet

Trumps ”fredsråd” släpper plan om Gazas upprustning

Av Hedda Hallsenius
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Den plan för Gazas återuppbyggnad som Donald Trumps så kallade fredsråd ritade upp har krympt dramatiskt, rapporterar The Guardian.

Fredsrådet presenterade i januari en plan som inkluderade strandhotell, skyskrapor och över hundra tusen nybyggda hus. Nu är det enda som är kvar av planen ett litet pilotprojekt i den södra delen av Gazaremsan.

Projektet är tänkt att inledas i slutet av året, enligt källor. Det kommer att innehålla ett tillfälligt läger för en bråkdel av Gazas två miljoner invånare, samt en palestinsk administration, polisstyrka och en liten internationell säkerhetsstyrka.

Diplomatkälla menar att rådets mål är att hålla bollen i luften: ”Om man slutar finns det andra med en mer extrem agenda som bara väntar på att ta över”
www.theguardian.com
Planerar att bygga ”humanitär zon” för ”granskade” palestinier (8 juli)
TT
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Washington Post  · Ofta betalvägg
Jared Kushner visar upp plan för Gaza med strandliv och skrapor (23 januari)
Aftonbladet
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