Trump-kandidat vägrade säga vem som vann valet 2020

Jay Clayton pressades hårt när han under onsdagen frågades ut i den amerikanska senaten, rapporterar CNN. Clayton har av president Donald Trump nominerats till posten som nationell underrättelsechef.

Clayton fick bland annat frågan om vem som vann det amerikanska presidentvalet 2020. Donald Trump har vid upprepade tillfällen hävdat att Joe Biden egentligen förlorade valet, utan att någonsin ha presenterat några bevis på valfusk.

Clayton ville emellertid inte svara ja eller nej på frågan, utan svarade att Joe Biden var ”godkänd” som president.

– Är det inte förnedrande att inte kunna svara på den här frågan och helt behöva omfamna presidentens vanföreställningar? sa den demokratiske senatorn Jon Ossoff till Clayton.

Den tidigare nationella underrättelsechefen Tulsi Gabbard lämnade posten i slutet av juni.