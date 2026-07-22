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Donald Trump. (Mark Schiefelbein /AP/TT / AP)
Trumps tullpolitik

Trumps nya hot: 100 procent tullar på läkemedel

Av Magnus Eriksson
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Om inte tillverkare av generiska läkemedel flyttar sin produktion till USA inom två år kommer de att drabbas av en importtull på 100 procent. Det rapporterar Bloomberg.

Tullarna ska träda i kraft från och med augusti 2028. Det meddelade USA:s president Donald Trump i ett inlägg på sociala medier på tisdagen.

Tullarna ska sedan fördubblas ett år senare, till 200 procent.

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