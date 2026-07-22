Trumps nya hot: 100 procent tullar på läkemedel

Om inte tillverkare av generiska läkemedel flyttar sin produktion till USA inom två år kommer de att drabbas av en importtull på 100 procent. Det rapporterar Bloomberg.

Tullarna ska träda i kraft från och med augusti 2028. Det meddelade USA:s president Donald Trump i ett inlägg på sociala medier på tisdagen.

Tullarna ska sedan fördubblas ett år senare, till 200 procent.