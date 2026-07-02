Tucker Carlson vill starta nytt parti: ”Enpartistat”

Den konservative profilen Tucker Carlson planerar att starta ett nytt parti, säger han till Columbia Journalism Review, CJR.

Carlson har den senaste tiden blivit alltmer öppet kritisk mot Donald Trump och hans administration, inte minst sedan kriget i Iran inleddes. 57-åringen ger samtidigt inte heller mycket för Demokraterna och säger att han är för ung för att acceptera att USA styrs av de ”mest skrupelfria människorna”. Det nya partiet skulle göra ett uppriktigt försök att ta reda på vad som faktiskt gagnar amerikaner, säger Carlson.

– USA har blivit en enpartistat som utger sig för att vara en demokrati, och den måste krossas.

På frågan om han själv vill kandidera för det tredje partiet är svaret nej.