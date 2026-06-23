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Marjorie Taylor Greene. (Mark Schiefelbein / AP)
Trumps USARepublikanernas framtid

Marjorie Taylor Greene vänder Republikanerna ryggen

Av Adam Lindh
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Den tidigare kongressledamoten och Maga-profilen Marjorie Taylor Greene säger att hon är färdig med Republikanerna. Därmed ställer hon sig på samma sida som den konservative profilen Tucker Carlson och meddelar att hon inte längre tänker stödja partiet inför mellanårsvalet, rapporterar The Hill.

”Tucker är inte den ende som har fått nog av att stödja Republikanska partiet. Det betyder inte att vi blir demokrater heller. Men vi är klara med det USA-sist-parti som Republikanerna har blivit”, skriver Greene på sociala medier som svar på Carlsons uttalande.

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