Tucker Carlson bryter med Republikanerna: ”Jag drar”

Tucker Carlson har fått nog av Republikanerna och kommer inte att stötta partiet inför mellanårsvalet. Det säger den konservative profilen i podcasten ”Can’t be censored”. Han tillägger samtidigt att han inte kommer att rösta på Demokraterna.

– Så jag vet inte vad jag ska göra, säger han.

Den tidigare Fox-programledaren stöttade Donald Trump inför valet 2024, men är starkt kritisk till USA:s agerande i Iran. Han menar att kriget skett mot amerikanernas vilja och på deras bekostnad.

– Jag har konsekvent försvarat det republikanska partiet i 35 år, men det finns inget sätt att försvara det här. Så nej, jag drar. Och om jag drar, då tror jag att många andra också gör det.