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Tucker Carlson. (Alex Brandon / AP)
Trumps USARepublikanernas framtid

Tucker Carlson bryter med Republikanerna: ”Jag drar”

Av Ebba Örn
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Tucker Carlson har fått nog av Republikanerna och kommer inte att stötta partiet inför mellanårsvalet. Det säger den konservative profilen i podcasten ”Can’t be censored”. Han tillägger samtidigt att han inte kommer att rösta på Demokraterna.

– Så jag vet inte vad jag ska göra, säger han.

Den tidigare Fox-programledaren stöttade Donald Trump inför valet 2024, men är starkt kritisk till USA:s agerande i Iran. Han menar att kriget skett mot amerikanernas vilja och på deras bekostnad.

– Jag har konsekvent försvarat det republikanska partiet i 35 år, men det finns inget sätt att försvara det här. Så nej, jag drar. Och om jag drar, då tror jag att många andra också gör det.

FördjupningDärför vände sig Tucker Carlson mot Trump: ”Sviken”

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