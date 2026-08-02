Tidigare Magatoppar: ”Trump förrådde oss alla”

Den tidigare republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene startar en ny politisk rörelse med andra stora Magaprofiler, skriver hon i ett inlägg på X.

”Vi sa inga fler krig utomlands, och vi menade det och stöttade Donald Trump för att han lovade det. Men han förrådde oss alla”, skriver Greene.

På bilden i inlägget sitter Greene tillsammans med den konservativa medieprofilen Tucker Carlson, US:s tidigare antiterrorchef Joe Kent, republikanen Thomas Massie och den konservative journalisten, tillika Greenes man, Brian Glenn.

Flera av profilerna har tidigare pratat om möjligheten att starta ett tredje parti, skriver The Independent. Detaljerna kring den nya rörelsen är dock okända.