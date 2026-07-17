”Tur att avsnitten är korta i Will Ferrells nya golfserie”

Det här är helt enkelt inte särskilt kul. Det skriver The Guardians recensent Rachel Aroesti efter att ha sett Will Ferrells nya Netflixserie ”The Hawk” om en avdankad golfare och kvinnokarl med drömmar om en återkomst.

Serien innehåller humor som den såg ut i 2000-talsfilmer som ”Austin Powers” och ”American Pie”. I teorin hade det kunnat vara roligt, men manuset och skämten håller inte, skriver hon.

Alla tio avsnitt släpptes på Netflix i går och tack och lov är alla under halvtimmen långa, skriver Indiewires recensent Ben Travers. Men även om det rör sig om en svag komedi är Will Ferrells typiska manér kanske allt tittarna behöver av en sommarkomedi?

”Han är trots allt fortfarande en oerhört charmig skådespelare”, skriver han.

Även i Sverige är recensenterna skeptiska. Aftonbladet jämför det med en medioker Ferrell-film som dragits ut till fem timmar och SvD kallar serien ett ”buskismaraton”. Filmsajten Moviezine sticker ut som mest positiv:

”En störtskön skrattfest som ger politisk korrekthet långfingret”, lyder slutsatsen.