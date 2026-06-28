Tusentals moppar surrar runt Rom – Vespan fyller 80 år

Världens kanske mest älskade skoter genom tiderna fyller 80 år, och för att fira paraderade över 10 000 vespor genom Rom under söndagen. Det rapporterar AP.

1946, i spåren av andra världskriget, lanserades skotern med ambitionen att vara lätt att köra i trånga gränder och möjlig för vanliga italienare att ha råd med.

Under helgen har Vespafans samlats i Rom för att träffas, byta klistermärken och köpa merch. Många gör dessutom sitt bästa för att lägga vantarna på den eftertraktade jubileumshjälmen – med texten ”80 år av en ikon” på sidan.

– Ingen säger någonsin någonting dåligt om en Vespa, du vet. Det är galet, säger Burke Sandman, som äger 15 Vespor och har rest till Vespafesten i Rom från USA.