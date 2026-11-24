Protesten hölls i Emden, där VW har en av fyra tyska fabriker som kan komma att stängas.

Omkring 4 500 Volkswagen-anställda protesterade med svarta kistor när förhandlingar om nya besparingar inleddes i Tyskland på tisdagen, rapporterar Reuters. På kistorna stod ord som ”framtid” och ”förtroende”.

Enligt ett pressmeddelande vill VW frysa lönerna i två år, dra in extra ersättningar och låta anställda jobba längre utan extra betalt. Facket IG Metall kräver i stället 5 procent högre lön.

VW säger att produktionen i Tyskland har blivit för dyr samtidigt som försäljningen i Kina minskar och konkurrensen ökar. Bolaget planerar att minska personalstyrkan med 100 000 personer globalt.

De första förhandlingarna avslutades utan en överenskommelse efter omkring två timmar. Parterna möts igen den 15 december och i januari kan strejker bryta ut.