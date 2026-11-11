Volkswagens hopp: Säljer betydligt fler elbilar i Kina
Krisande Volkswagen ser en ljuspunkt i Kina. Försäljningen av elbilar och plug-in-hybrider mer än tredubblades i oktober jämfört med samma månad förra året.
Biltillverkaren tror att utvecklingen kommer att hålla i sig de kommande månaderna.
Sett till hela Volkswagenkoncernen, med märken som Audi och Porsche, har försäljningen i Kina sett desto sämre ut. Antalet sålda bilar de första nio månaderna i år minskade med 30 procent jämfört med samma period 2025.