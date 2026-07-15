TV4 vill undvika nytt fiasko: ”Allt är mer intrimmat”
TV4 har haft tät kontakt med Fifa inför VM-finalen för att undvika ett nytt tittarfiasko, enligt den egna kanalens nyhetssajt. Många gick miste om att se delar av invigningen men det ska inte upprepas under finalens halvtidsshow.
Det hänger dock på att Fifas tidsangivelser blir korrekta, säger TV4:s sportchef Johan Cederqvist. Han tror att schemat är mer tillförlitligt nu.
– Det är match 104 i mästerskapet, inte match nummer ett, även för Fifa. Allt är mer intrimmat.
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