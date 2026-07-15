Fifas president Gianni Infantino på läktaren under semifinalen mellan Spanien och Frankrike. (Eric Gay/AP/TT)

VM-svepet: Publiken buade ut Infantino – eller?

Ställningen just nu

Spanien är klara för final efter 2–0-vinsten mot Frankrike. Där kommer de att möta antingen England eller Argentina, som spelar sin semifinal klockan 21 i kväll.

Infantino buades ut av publiken – eller?

Fifas president Gianni Infantino var som vanligt på plats på hedersläktaren under tisdagens semifinal mellan Spanien och Frankrike. Men när han visades i tv-sändningen hördes samtidigt höga burop från publiken. Något som lätt kunde uppfattas som kritik mot den omstridde Infantino, vilket bland annat Expressen har skrivit om. Men enligt USA Today var buropen inte riktade mot den omstridde Fifa-bossen. Samtidigt som han visades i tv-sändningen ska nämligen storbildsskärmen inne på arenan ha filmat affärsmannen Jerry Jones, som äger NFL-laget Dallas Cowboys. Semifinalen avgjordes nämligen på arenan där Dallas Cowboys spelar sina hemmamatcher. USA Today skriver att kommentatorerna i Fox sändning av matchen därför påtalade att buropen förmodligen var riktade mot Jones, som även tidigare har råkat ut för samma publikreaktion. Jones impopularitet uppges bero på att Dallas Cowboys har misslyckats i NFL-slutspelet under de senaste åren. Läs mer här och här.

Balogun uttalar sig för första gången efter kontroversen

Efter ett samtal från USA:s president Donald Trump beslutade Fifa att skjuta fram avstängningen för landets anfallsstjärna Folarin Balogun. En händelse som fick enorm uppmärksamhet och ledde till kraftig kritik från stora delar av fotbollsvärlden. Nu uttalar sig huvudpersonen Balogun för första gången om kontroversen. I en intervju med CBS säger han att turerna kring hans avstängning säkerligen påverkade laget inför åttondelsfinalen mot Belgien, som man förlorade med 1–4. – Min första reaktion på beslutet var att jag var glad att vara tillbaka med laget, men när jag började reflektera så visste jag att det skulle börja en hel del kontroverser, säger anfallaren till CBS enligt Fotbollskanalen. Läs mer här.

Experten vill att England ska utnyttja Messis svaghet

Inför kvällens möte med Argentina tycker den engelske experten och tidigare landslagsmannen Jamie Carragher att England måste utnyttja det han ser som den argentinska superstjärnan Lionel Messis ”svaghet”. – Han går mest omkring när motståndarna har bollen, så det innebär att Englands vänsterback inte behöver stå precis bredvid honom under hela matchen. De kan utnyttja det faktum att Argentina bara försvarar sig med nio utespelare, säger Carragher i Sky Sport. Enligt siffror från BBC går Messi 47 procent av tiden han är på planen. Trots det har han gjort åtta mål hittills i VM. Så det återstår att se om England lyder Carraghers råd – och om det i så fall fungerar över huvud taget. Läs mer här.

Håll utkik

Semifinalen mellan Argentina och England spelas i Atlanta klockan 21 i kväll. Länderna har mött varandra fem gånger tidigare i VM-sammanhang – däribland den match där Diego Maradona gjorde sitt berömda ”Guds hand”-mål. Om England skulle ta sig vidare blir det första gången man spelar VM-final sedan 1966, då man också tog hem guldet. Så sent som 2018 tog man sig också till semifinal, men förlorade då mot Kroatien.