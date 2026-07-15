Kriget präglar mötet mellan Argentina och England
Den stundande semifinalen mellan England och Argentina har lett till att de brittiska Falklandsöarna återigen har hamnat på agendan i de båda länderna, rapporterar The Times. När det stod klart att Argentina skulle möta England sjöng nämligen spelarna att de ska spela för ”Malvinas” – det spanska namnet på Falklandsöarna.
Konflikten om vilket land som äger ögruppen ledde till ett 74 dagar långt krig under våren 1982, som Argentina förlorade. Men så sent som i helgen kallade Argentinas utrikesminister invånarna på Falklandsöarna för ”artificiellt inplanterade av en ockupationsmakt”, skriver The Telegraph.
Från brittiskt håll har man emellertid tonat ner frågan och betonat att semifinalen handlar om fotboll – inget annat. Något som även den argentinske förbundskaptenen Lionel Scaloni har instämt i.
– Det är bara en fotbollsmatch. Låt oss inte leta efter något annat i det här, säger han enligt The Telegraph.
Falklandskriget
Inleddes när Argentina invaderade Falklandsöarna den 2 april 1982. Ögruppen ligger cirka 50 mil utanför Argentinas kust och cirka 1 300 mil från de brittiska öarna.
Storbritannien hade utropat sig som ägare till Falklandsöarna 1833, men Argentina menade att det var argentinskt territorium.
Tre dagar efter invasionen skickade Storbritannien hangarfartyg, jagare och fregatter till öarna. Ombord fanns cirka 5 000 marinsoldater.
649 argentinare och 255 brittiska soldater dödades i kriget, som tog slut i och med Argentinas kapitulation den 14 juni 1982.