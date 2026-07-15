Kriget präglar mötet mellan Argentina och England

Till vänster: 20 personer dödades när fartyget HMS Sheffield sjönk under Falklandskriget. Till höger: Argentinas superstjärna Lionel Messi under kvartsfinalen mot Schweiz.

Den stundande semifinalen mellan England och Argentina har lett till att de brittiska Falklandsöarna återigen har hamnat på agendan i de båda länderna, rapporterar The Times. När det stod klart att Argentina skulle möta England sjöng nämligen spelarna att de ska spela för ”Malvinas” – det spanska namnet på Falklandsöarna.

Konflikten om vilket land som äger ögruppen ledde till ett 74 dagar långt krig under våren 1982, som Argentina förlorade. Men så sent som i helgen kallade Argentinas utrikesminister invånarna på Falklandsöarna för ”artificiellt inplanterade av en ockupationsmakt”, skriver The Telegraph.

Från brittiskt håll har man emellertid tonat ner frågan och betonat att semifinalen handlar om fotboll – inget annat. Något som även den argentinske förbundskaptenen Lionel Scaloni har instämt i.

– Det är bara en fotbollsmatch. Låt oss inte leta efter något annat i det här, säger han enligt The Telegraph.