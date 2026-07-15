Uppgifter: Dubbelt så lång halvtidspaus i VM-finalen

Till vänster: Shakira uppträder inför VM:s öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika den 11 juni. Till höger: Spaniens stjärna Lamine Yamal under semifinalen mot Frankrike den 14 juli.

När finalen i fotbolls-VM spelas på söndag kommer halvtidspausen att vara cirka 30 minuter lång. Det rapporterar The Times och Daily Telegraph med hänvisning till uppgifter från tv-bolag som ska sända matchen. Därmed verkar pausen – som enligt Fifas regler alltid ska vara en kvart – bli dubbelt så lång som vanligt.

Orsaken till ändringen är att det för första gången ska hållas en ”halvtidsshow” mellan halvlekarna i VM-finalen. Bland annat kommer Shakira, Justin Bieber, Madonna och BTS att uppträda.

Showen beräknas ta cirka elva minuter, men det kommer att krävas ytterligare tid för att montera upp och ner scenen innan andra halvlek kan sätta igång. VM-finalen spelas på söndag klockan 21 svensk tid.