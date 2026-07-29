Två brandmän döda i skogsbrand på Kreta
Två brandmän har dött under arbetet med att bekämpa en skogsbrand på Kreta, rapporterar AFP.
Enligt den grekiska tv-kanalen ERT blev de instängda av lågorna i sin brandbil i bergsområdet utanför Rethymno.
Branden beskrivs som utom kontroll och har en omkring 15 kilometer lång brandfront.
Totalt arbetar 110 brandmän, 27 brandfordon och fyra brandsläckningsflyg för att få kontroll över elden, som förvärras av kraftiga vindar.
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