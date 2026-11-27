11 av 13 fackförbund ställer sig bakom den LO-samordning som presenterades i oktober, står det i ett pressmeddelande från organisationen.

Samordningen innebär att förbunden ska stötta varandra i att få igenom högre reallöner, en extra låglönesatsning och förkortad års- eller livsarbetstid.

Transportfacket och Hotell- och restaurangfacket ställer sig utanför. Transport menar att samordningen inte lever upp till det kongressbeslut LO har fattat gällande arbetstidsfrågan, skriver TT.

Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare motiverar deras beslut med att de vill ha större förhandlingsutrymme.