Industrifackens lönekrav på 3,9 procent är ”utmanande höga”. Det säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf i ett uttalande.

Han menar att svensk industri behöver kostnadskontroll och inte ”betydande kostnadsökningar”.

– Det senaste året har närmare 6 000 jobb försvunnit inom industrin, varav 1 600 inom skogsindustrin. Alltför höga löneökningar riskerar att ytterligare försvaga konkurrenskraften och leda till ytterligare neddragningar, säger Widolf i uttalandet.