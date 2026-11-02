Industrifacken kräver 3,9 procents löneökning i ett ettårigt avtal för den kommande avtalsrörelsen, uppger facken vid en pressträff. De fem fackorganisationerna inom industrin har satt nivån med utgångspunkt i att de vill se reallöneökningar, det vill säga ökningar som är högre än inflationen.

– Vi lämnar ett krav som vi menar är rimligt, men sedan förstår ju alla att det är en förhandling, säger Unionens ordförande Peter Hellberg under pressträffen.

Facken kräver också att pengar avsätts till arbetstidsförkortning. De vill också att facken och arbetsgivare gör en gemensam utredning om kompetensutveckling nära arbetsplatsen.

Bakom kraven står de fem facken Unionen, IF Metall, GS-facket, Livs, och Sveriges Ingenjörer.