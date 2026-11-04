Fackförbunden Kommunal och IF Metall går ihop för att stoppa kvinnoarbetstiderna. Det skriver deras ordförande och avtalssekreterare på SvD Debatt.

År 1974 sänktes veckoarbetstiden för skiftarbetare inom industrin – men inte för skiftarbetarna i välfärden.

”Truckförare och maskinoperatörer prioriterades framför undersköterskor och vårdbiträden”, skriver debattörerna, och kallar det ett ”sexistiskt vägval” av LO och SAF.

Skillnaden motsvarar två och ett halvt års heltidsarbete under ett yrkesliv och går ut över sömn, hälsa och återhämtning, skriver debattörerna. De lovar göra gemensam front i nästa avtalsrörelse för sänkt arbetstid även i typiska kvinnoyrken.