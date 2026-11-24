(Russell Cheyne / AP / TT)

Arkivbild på Kate och William.

Två män har gripits misstänkta för att ha brutit sig in hos det engelska kronprinsparet William och Kate, rapporterar BBC.

Inbrottet skedde i parets lantställe på det kungliga godset Sandringham under måndagskvällen. William och Kate var inte hemma.

Det finns inga uppgifter om något har stulits från bostaden. Brittiska hovet kommenterar inte saken närmare.