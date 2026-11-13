Tyska försvaret bannlyser Tesla – bedöms kunna spionera

Tyska militärer får vackert gå den sista biten, om de äger Tesla-bilar och vill fortsätta att köra till jobbet.

Tyska underrättelsetjänsten har varnat för att kamera- och mikrofonutrustade bilar kan användas till spionage. Nu förbjuds militärer som kör sådana fordon att parkera dem i närheten av tyska försvarsanläggningar, skriver tyska affärstidningen Handelsblatt.

Den tyska militären har främst bannlyst kinesiska bilar, men också Tesla omfattas av förbudet.

– Vi bör inte utgå ifrån att det inte också pågår spionage från vänner, säger Stephan Kramer, president för Thüringens författningsskydd i Tyskland.