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Tyska militärer får vackert gå den sista biten, om de äger Tesla-bilar och vill fortsätta att köra till jobbet.
Tyska militärer får vackert gå den sista biten, om de äger Tesla-bilar och vill fortsätta att köra till jobbet. (TT)
Utvecklingen av självkörande fordon

Tyska försvaret bannlyser Tesla – bedöms kunna spionera

Av Daniel Persson
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Tyska underrättelsetjänsten har varnat för att kamera- och mikrofonutrustade bilar kan användas till spionage. Nu förbjuds militärer som kör sådana fordon att parkera dem i närheten av tyska försvarsanläggningar, skriver tyska affärstidningen Handelsblatt.

Den tyska militären har främst bannlyst kinesiska bilar, men också Tesla omfattas av förbudet.

– Vi bör inte utgå ifrån att det inte också pågår spionage från vänner, säger Stephan Kramer, president för Thüringens författningsskydd i Tyskland.

BYD, Geely och Nio är andra bilmärken som bannlysts
www.berlingske.dk
Experten menar att också Teslabilar har potential att spionera (tyska)
www.handelsblatt.com
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Utvecklingen av självkörande fordonKinaEuropaAsienTysklandIt, Informationsteknologi