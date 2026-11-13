Tyska försvaret bannlyser Tesla – bedöms kunna spionera
Tyska underrättelsetjänsten har varnat för att kamera- och mikrofonutrustade bilar kan användas till spionage. Nu förbjuds militärer som kör sådana fordon att parkera dem i närheten av tyska försvarsanläggningar, skriver tyska affärstidningen Handelsblatt.
Den tyska militären har främst bannlyst kinesiska bilar, men också Tesla omfattas av förbudet.
– Vi bör inte utgå ifrån att det inte också pågår spionage från vänner, säger Stephan Kramer, president för Thüringens författningsskydd i Tyskland.
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