Supportrar till IFK Göteborg och Malmö FF har enats om att inleda söndagens möte mellan lagen med 20 minuters tystnad, skriver Sportbladet. Detta i protest mot helgens uppmärksammade polisingripande under matchen mellan Häcken och Göteborg.

”Det är inte supporterkulturen eller fotbollen som befinner sig i kris. Däremot finns det en förtroendekris kopplad till polisens förmåga att hantera fotbollen och dess besökare. Agerandet vi såg på Hisingen är inte värdigt ett demokratiskt samhälle”, skriver MFF-supportrar i en kommentar på sociala medier.