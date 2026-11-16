UD: Ännu ingen kontakt med gripne svensken
Svenska UD har ännu inte fått kontakt med den spionanklagade svensk som sedan en månad tillbaka sitter fängslad misstänkt för att ha planerat ”terrorattacker mot militära anläggningar inne i Ryssland”. Det rapporterar TV4.
Den ryska underrättelsetjänsten FSB har publicerat en video där den 35-årige mannen förhörs, men utöver det har myndigheten – trots svenska påstötningar – inte bekräftat gripandet via ordinarie konsulära vägar.
– Vi försöker få kontakt, säger Nora Nattorp vid UD:s presstjänst och fortsätter:
– Det är lite svårt med vissa kontakter.