Svenska UD har ännu inte fått kontakt med den spionanklagade svensk som sedan en månad tillbaka sitter fängslad misstänkt för att ha planerat ”terrorattacker mot militära anläggningar inne i Ryssland”. Det rapporterar TV4.

Den ryska underrättelsetjänsten FSB har publicerat en video där den 35-årige mannen förhörs, men utöver det har myndigheten – trots svenska påstötningar – inte bekräftat gripandet via ordinarie konsulära vägar.

– Vi försöker få kontakt, säger Nora Nattorp vid UD:s presstjänst och fortsätter:

– Det är lite svårt med vissa kontakter.