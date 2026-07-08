Ukrainsk attack mot nio skuggfartyg i Azovska sjön

Ukraina har slagit till med drönare mot nio ryska tankfartyg ur den ryska skuggflottan i Azovska sjön. Det uppger Robert Brovdi, känd som ”Madyar” och befälhavare för de ukrainska drönarstyrkorna, i ett inlägg på Telegram.

The Independent skriver att det är en del av Ukrainas intensifierade försök att isolera Krymhalvön. Azovska sjön är en viktig transportled för Rysslands styrkor i ryskockuperade delar av södra Ukraina.

Ukraina ska också ha utfört nya omfattande attacker mot rysk energiinfrastruktur under natten. Enligt ukrainska myndigheter träffades tre oljeraffinaderier, en pumpstation för petroleumprodukter och en militärflygbas.