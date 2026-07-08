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Ukrainska förband har publicerat videoklipp från anfallen mot skuggflottan. (Ukrainska militären)
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Ukrainsk attack mot nio skuggfartyg i Azovska sjön

Av Helena Sällström
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Ukraina har slagit till med drönare mot nio ryska tankfartyg ur den ryska skuggflottan i Azovska sjön. Det uppger Robert Brovdi, känd som ”Madyar” och befälhavare för de ukrainska drönarstyrkorna, i ett inlägg på Telegram.

The Independent skriver att det är en del av Ukrainas intensifierade försök att isolera Krymhalvön. Azovska sjön är en viktig transportled för Rysslands styrkor i ryskockuperade delar av södra Ukraina.

Ukraina ska också ha utfört nya omfattande attacker mot rysk energiinfrastruktur under natten. Enligt ukrainska myndigheter träffades tre oljeraffinaderier, en pumpstation för petroleumprodukter och en militärflygbas.

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Den ryska skuggflottan kring Krymhalvön har decimerats på stor skala
yle.fi

Azovska sjön

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