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Bilar köar vid en bensinstation på Krym. (/AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukrainsk attack träffar stort kraftverk på ockuperade Krym

Av Hedda Hallsenius
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Ukraina har attackerat ett stort kraftverk på den ryskockuperade halvön Krym, uppger Ukrainas militär enligt Reuters.

Kraftverket står för nästan hälften av all energiproduktion på Krym.

Under de senaste två veckorna har Ukraina trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur.

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Attacken genomfördes under tisdagskvällen, enligt militären
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera kraftverk, oljeraffinaderier och oljetankrar har attackerats under de senaste två veckorna
Reuters  · Ofta betalvägg
Putin hävdar att Ryssland jobbar på ett nytt system för att leverera bränsle till Krym (13 juli)
www.pravda.com.ua
Bränslebrist och strömavbrott pågår på Krym (30 juni)
www.themoscowtimes.com
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