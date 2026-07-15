Ukrainsk attack träffar stort kraftverk på ockuperade Krym

Bilar köar vid en bensinstation på Krym.

Ukraina har attackerat ett stort kraftverk på den ryskockuperade halvön Krym, uppger Ukrainas militär enligt Reuters.

Kraftverket står för nästan hälften av all energiproduktion på Krym.

Under de senaste två veckorna har Ukraina trappat upp attackerna mot rysk energiinfrastruktur.