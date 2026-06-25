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Illustrationsbild, kontor/Elin Eriksson. (Shutterstock/Women in tech)
AI-boomen i Sverige

Undersökning: Fler kvinnor än män vill reglera AI

Av Helena Sällström
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Kvinnor vill i högre grad än män se regleringar av AI, visar en Novusundersökning som tidningen Arbetsvärlden låtit göra. Män är mer marknadsorienterade i sina svar, och förespråkar färre regler för företag och en starkare industripolitik.

Elin Eriksson, medgrundare av nätverket Women in Tech i Sverige, säger att män oftare tror att de gynnas av tillväxt och friare marknad.

– Vilket historiskt stämmer. Och de tror dessutom inte att AI kommer att påverka deras jobb i samma utsträckning som kvinnorna.

Hon betonar att det inte är teknikfientligt att vilja se reglering av AI, utan kallar det en rationell reaktion på upplevd utsatthet.

Om undersökningen

Novus genomförde 1 082 intervjuer under perioden 4–12 februari 2026. Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Källa: Arbetsvärlden

Anser att Sveriges AI-strategi måste inkludera ett könsperspektiv
www.arbetsvarlden.se
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womenintech.se
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bakgrund · hai.stanford.edu
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