Undersökning: Fler kvinnor än män vill reglera AI
Kvinnor vill i högre grad än män se regleringar av AI, visar en Novusundersökning som tidningen Arbetsvärlden låtit göra. Män är mer marknadsorienterade i sina svar, och förespråkar färre regler för företag och en starkare industripolitik.
Elin Eriksson, medgrundare av nätverket Women in Tech i Sverige, säger att män oftare tror att de gynnas av tillväxt och friare marknad.
– Vilket historiskt stämmer. Och de tror dessutom inte att AI kommer att påverka deras jobb i samma utsträckning som kvinnorna.
Hon betonar att det inte är teknikfientligt att vilja se reglering av AI, utan kallar det en rationell reaktion på upplevd utsatthet.
Om undersökningen
Novus genomförde 1 082 intervjuer under perioden 4–12 februari 2026. Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.
Källa: Arbetsvärlden