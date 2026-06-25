Undersökning: Fler kvinnor än män vill reglera AI

Kvinnor vill i högre grad än män se regleringar av AI, visar en Novusundersökning som tidningen Arbetsvärlden låtit göra. Män är mer marknadsorienterade i sina svar, och förespråkar färre regler för företag och en starkare industripolitik.

Elin Eriksson, medgrundare av nätverket Women in Tech i Sverige, säger att män oftare tror att de gynnas av tillväxt och friare marknad.

– Vilket historiskt stämmer. Och de tror dessutom inte att AI kommer att påverka deras jobb i samma utsträckning som kvinnorna.

Hon betonar att det inte är teknikfientligt att vilja se reglering av AI, utan kallar det en rationell reaktion på upplevd utsatthet.